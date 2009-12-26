Ющенко считает, что трансляцию его выступления отключил мэр от БЮТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил прокурору Полтавской области провести расследование факта отключения Первого Национального канала в Полтаве во время трансляции его выступления в этом городе.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления В.ЮЩЕНКО его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА поднесла записку, которую Президент озвучил в зале.

«Эфир УТ-1 прерван по Полтаве. По некоторой информации, это сделал мэр Полтавы МАТКОВСКИЙ. Мэру принадлежит кабельное телевидение», – прочитал В.ЮЩЕНКО. После этого собравшиеся в зале начали скандировать: «Позор!»

«Прекрасно. Я дам сейчас поручение областному прокурору, пока я сяду в машину, чтобы он провел расследование, почему отключено в Полтаве телевидение», – отреагировал на записку Президент.

«Вот ответ на то, почему в Полтаве нет памятника Симону ПЕТЛЮРЕ. Потому что есть такие Матковские… Если вы не хотите повторить эту трагедию, этих Матковских, давайте нести ответственность за то, кого избираем. То, что Полтавщина отдала два года назад свои голоса БЮТу, то вы сделали драматическую ошибку. Вы были очарованы, а теперь вы разочарованы», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что два месяца назад Печерский суд Киева принял решение о запрещении критики в адрес премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. «То мэр от БЮТ не должен этому примеру следовать? Вот они и творят», – прибавил В.ЮЩЕНКО.