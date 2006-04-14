Головатый наказал Карпачеву

5 апреля Высший административный суд Украины принял постановление, которым признана неправомерной бездеятельность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, в ноябре 2003 года на то время народный депутат Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ обратился в Печерский районный суд города Киева с жалобой на неправомерную бездеятельность Уполномоченного ВР. Основанием для обращения в суд стало игнорирование Н.КАРПАЧЕВОЙ депутатского обращения, в котором народный депутат просил предоставить ему копии положений о Секретариате Уполномоченного ВР по правам человека и о представителях Уполномоченного. Указанные документы были необходимы заявителю для осуществления им его депутатских полномочий.

Жалоба обоснована ссылкой на нарушение статей 16, 17, 19 Закона „О статусе народного депутата Украины” и статей 5, 10, 47 Закона „Об информации”.

Решениям Печерского райсуда Киева от 12 июля 2004 года в удовлетворении жалобы С.ГОЛОВАТОМУ было отказано.

По результату апелляционного пересмотра дела решение Печерского райсуда было отменено. Коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Апелляционного суда города Киева приняла новое решение, удовлетворив апелляционную жалобу С.ГОЛОВАТОГО и обязав Н.КАРПАЧЕВУ предоставить С.ГОЛОВАТОМУ положение о Секретариате и положение о представителях Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Принимая новое решение по делу, суд апелляционной инстанции исходил из следующего:

в соответствии со статьей 55 Конституции Украины каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц;

соответственно же к статье 8 Закона «О выборах народных депутатов Украины» народным депутатом Украины может быть избран ее гражданин. При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что С.ГОЛОВАТЫЙ как гражданин и народный депутат имеет право на обращение в суд в порядке статьи 55 Конституции Украины для обжалования в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

По содержанию статьи 9 Закона «Об информации» все граждане Украины, юридические лица и государственные органы имеют право на информацию, что предусматривает возможность свободного получения, использования, распространения и хранения сведений, необходимых им для реализации ими своих прав, свобод и законных интересов, осуществления задач и функций.

В то же время Закон «О статусе народного депутата Украины» расширил возможности относительно получения информации народным депутатом по сравнению с теми, которые предусмотрены законодательством об информации, а поэтому суд вполне обоснованно согласился с аргументами заявителя относительно того, что объем дееспособности народного депутата в области информационных отношений является не уже, как убеждал суд представитель Уполномоченного, а наоборот – более широким, чем объем дееспособности гражданина.

Деятельность самого же Уполномоченного ВР, в частности, в части организации рассмотрения и предоставления ответа на обращение граждан, предприятий, учреждений и организаций, суд признал управленческой, а следовательно, избранный заявителем способ защиты нарушенного права в порядке главы 31-А Гражданского процессуального кодекса Украины - оправданным. На основании таких заключений апелляционная инстанция иск удовлетворила, признав поведение Н.КАРПАЧЕВОЙ неправомерным и обязав последнюю предоставить запрашиваемые С.ГОЛОВАТЫМ документы.

Как отметили в пресс-службе Минюста, в дальнейшем дело год странствовало от суда первой инстанции к Верховному Суду, а оттуда, в результате вступления в силу Кодекса административного судопроизводства Украины, – к Высшему административному суду Украины.

Сторона кассатора – Уполномоченного ВР - предоставила Высшему административному суду, который, в соответствии с законом, является судом кассационной инстанции, новые аргументы, а именно: запрашиваемые С.ГОЛОВАТЫМ документы якобы оказались размещены на web-сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Учитывая это представитель Уполномоченного настаивала на отсутствии предмета спора, а потому – на закрытии производства по делу.

Со своей стороны, заявитель возражал против кассации, мотивируя это следующим:

- Кодекс административного судопроизводства Украины содержит исчерпывающий перечень оснований для закрытия производства по делу. Однако приведенные кассатором обстоятельства не отнесены законом в число таких оснований;

- в соответствии с частью первой статьи 220 Кодекса административного судопроизводства Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, правовой оценки обстоятельств по делу и не может исследовать доказательства, устанавливать и считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в судебном решении, и решать вопрос о достоверности того или иного доказательства. В то же время приведенные кассатором обстоятельства являются новыми, исследование судом кассационной инстанции которых находится за пределами юрисдикции суда кассационной инстанции;

- размещение соответствующих документов на web-сайте и присужденное судом обязательство Н.КАРПАЧЕВОЙ предоставить С.ГОЛОВАТОМУ положение о Секретариате и положение о представителях Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека не являются тождественными способами восстановления права, поскольку Закон «О статусе народного депутата Украины» четко определил форму и способ предоставления ответа на депутатское обращение соответствующим субъектом.

Суд кассационной инстанции, всесторонне и полно исследовав материалы дела, кассационную жалобу отклонил, а решение Апелляционного суда города Киева по этому делу – оставил без изменений, то есть признал неправомерной бездеятельность Н.КАРПАЧЕВОЙ как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.