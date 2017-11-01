"Поддержка" сына Авакова: из-за мужчин в камуфляже не все журналисты смогли попасть в зал суда (фото, видео)

Часть журналистов и телеоператоров не смогли попасть в зал Соломенского райсуда Киева, где избирают меру пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову.

Часть журналистов и операторов осталась в коридоре суда, передает "Украинская правда".

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Как сообщают журналисты, которым удалось пройти внутрь, свободные места в суде заняли мужчины в камуфляжной форме, которые прошли в зал через служебный вход.

Напомним, суд по избранию меры пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сын главы МВД Александру Авакову 1 ноября начался в Соломенском районном суде Киева.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына Авакова. Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел.