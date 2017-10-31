НАБУ сообщило о подозрении по "делу рюкзаков" двум задержанным, третьего везут в Киев

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении по «делу рюкзаков» двум лицам, еще одного человека доставляют из Харькова в Киев для вручения подозрения. Об этом говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Facebook.

«Двум лицам, задержанным детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 31 октября в рамках расследования так называемого «дела рюкзаков» сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о бывшем заместителе министра внутренних дел Украины и частном лице. Еще одного человека, также задержанную в этот день в рамках расследования указанного производства, доставляют из Харькова в Киев для вручения подозрения», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире Александра Авакова, сына министра внутренних дел Арсена Авакова.

Позже в НАБУ заявили о задержании троих человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо.

Народный депутат Сергей Лещенко написал в Facebook, что сын Авакова задержан в Киеве, здесь же суд будет избирать ему меру пресечения.

В то же время в МВД заявили, что действия НАБУ являются политическими, а не юридически обоснованными.

Также Аваков отверг обвинения в адрес своего сына.