В Киеве суд избирает меру пресечения сыну Авакова (событие завершено)

Суд относительно избрания меры пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову начался в Соломенском районном суде Киева. Трансляцию ведет на YouTube "Радио Свобода".

Как сообщал УНИАН, во вторник, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына Авакова. Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел.

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Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо. Экс-заместителю министра внутренних дел и частному лицу было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Третьего задержанного доставили в Киев для вручения подозрения.

Народный депутат Сергей Лещенко написал в Facebook, что сына Авакова задержали в Киеве, тут же суд будет избирать ему меру пресечения. В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными.

Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию с целью пиара, ради собственных политических амбиций - либо для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр.