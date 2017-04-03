Приоритетным направлением договора между Украиной и Канадой являются оборонные разработки и производство - посол

Одним из главных приоритетных направлений соглашения между Украиной и Канадой, которое сегодня подписали министры обороны Степан Полторак и Харджит Сингх Сейджан, являются оборонные разработки и производство.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Twitter.

«Оборонное соглашение между Украиной и Канадой фиксирует на бумаге партнерство, которое построили наши военные: ценности, солидарность, братство по оружию», - заявил дипломат.

«5 приоритетных направлений сотрудничества: оборонные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование», - подчеркнул Шевченко.

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Как сообщили в пресс-службе посольства Украины в Канаде, соглашение должно закрепить военное партнерство между двумя странами и создать законодательное поле для более тесного сотрудничества между вооруженными силами.

«Подписание соглашения - является важным для военного сотрудничества и будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады», - заявил министр обороны Украины Степан Полторак после подписания соглашения.

«Это позволит улучшить обеспечение Вооруженных Сил Украины современной военной техникой и вооружением. Украинская сторона высоко ценит помощь, которую Канада совместно с союзниками предоставляет ВСУ», - добавил Полторак.

По мнению посла, подписание соглашения является логичным ответом на агрессию России в Украине.

«У нас есть общий оборонительный интерес: мы имеем общего соседа, который не уважает границы, он несет угрозу обеим нашим странам, мы будем работать вместе, чтобы заставить этого соседа уважать международное право», - добавил посол.

Подписание договоренности состоялось в рамках более широких переговоров между оборонными ведомствами Украины и Канады, которые проходят в Оттаве.

В марте Канада продлила до 2019 года военную тренировочную миссию UNIFIER в составе около 200 канадских военных. Канада последовательно поддерживает политику санкций и общего международного давления на Россию с начала вооруженной агрессии.