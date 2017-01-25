Крищенко отказался от участия в конкурсе на должность руководителя Нацполици и назвал причины

Глава полиции Киева Андрей Крищенко снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. Об этом он сообщил в Facebook.

Согласно сообщению Крищенко, он не может избираться на эту должность в связи с трагическими событиями в Киевской области, а именно в Княжичах.

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"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Национальной полиции. Как патриот своей професии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями в Киевской области, в том числе, в Княжичах", - сказал Крищенко, добавив, что несет непосредственную ответственность за трагедию в Княжичах.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность руководителя ведомства.

«Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность главы Национальной полиции Украины. Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сферу деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку. Мое мнение - глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, таким, который отвечает всем требованиям закона - без поправок, дописок и натяжек», - написал он. По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса.