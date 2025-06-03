Кроме того, президент принял еще несколько назначений в структурах Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта "Мадяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем. Об этом президент сообщил в вечернем обращении.

"Сегодня согласовали назначение Олега Апостола командующим Десантно-штурмовых войск. А Роберта Бровди - командующим Сил беспилотных систем. Это тоже больше сосредоточение на боевых вопросах. Успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии", - сказал Зеленский.

Как известно, ранее "Мадяр" был командиром 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем.

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Также Игоря Скибюка президент назначил заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. А Вадима Сухаревского, которого президент уволил с должности командующего Сил беспилотных систем, - заместителем командующего оперативного командования "Восток". По словам президента, первоочередной задачей Сухаревсього будет модернизация этого командования.

Сам Сухаревский уже прокомментировал свое увольнение с должности командующего Сил беспилотных систем (СБС).

"На этом этапе наши видения по дальнейшему развитию СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию в должности командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше", - сказал он.

Силы обороны Украины: важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский назначил командующим Объединенных сил Михаила Драпатого. По его словам, Драпатый "сосредоточится исключительно на боевых вопросах", и назначен командующим Объединенных сил, "чтобы мог заниматься фронтом".

Недавно Драпатий подал рапорт об отставке на фоне трагедии на одном из учебных полигонов, куда попала российская ракета. Он заявил, что как командующий "не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов".

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