Генерал-майор пообщался с президентом и получил от него задание.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый сделал первое заявление после того, как несколько дней назад подал рапорт об отставке на фоне трагедии на 239-м полигоне. Генерал-майор будет оставаться в строю, на передовой.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Он добавил, что имел длительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, где доложил главе государства все, что сейчас известно об инциденте на полигоне.

"Объяснил Главе государства причины своего решения. Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном – войне, фронте, победе", – продолжил Драпатый.

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Генерал-майор добавил, что в Украине нужно менять "культуру внутри войска" – отношения командиров к бойцам, к выполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского защитника.

"Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", – резюмировал Драпатый.

Из заявления точно не понятно, остается ли Драпатый в должности командующего Сухопутными войсками. При этом стоит отметить, что Михаил Драпатый также является командующим Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Рапорт Михаила Драпатого об отставке

Несколько дней назад командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый сообщил, что подал рапорт об отставке после того, как российские захватчики нанесли удар по 239-му полигону. Тогда погибли и получили ранения украинские военные. В том сообщении Драпатый также сообщил, что была инициирована проверка всех обстоятельств трагедии.

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко, комментируя этот рапорт, подчеркивал, что Драпатый – это хороший генерал, который проявил себя на всех уровнях. По его словам, "мы не можем потерять легендарного командира".

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