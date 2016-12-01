"Никаких двойных стандартов": ЕС объяснил Украине, почему первым предоставил "безвиз" странам Океании

Об этом говорится в официальной позиции Евросоюза, предоставленной "Европейской правде" пресс-службой представительства ЕС.

Дипломаты утверждают, что различие в отношении к Украине и этим государствам обусловлено различными процедурами утверждения безвизового режима - с Кирибати, Соломоновыми островами, Микронезией, Тувалу и Маршалловым островам ЕС уже подписал двусторонние соглашения о взаимной отмене виз, в то время как Украине безвиз предоставляется в одностороннем порядке.

"Речь не идет о принятии решения, предоставлять или нет безвизовый режим этим странам... Вопрос об отмене виз (для островных государств)... уже был решен по общей законодательной процедуре в 2014 году и безвизовый режим уже начал применяться с начала этого года", - говорится в пояснении.

Необходимо отметить, что сейчас безвиз с упомянутыми странами действует в порядке "временного применения". Для вступления в силу соглашений они должны пройти процедуру ратификации. Голосование по ратификации этих соглашений должно состояться в Брюсселе в четверг.

Читайте такжеВ МИД сомневаются относительно принятия ЕС механизма приостановления "безвиза" для третьих стран 18 января

Вместе с тем, одобрение Европарламентом безвизового режима для Украины отложено до тех пор, пока не будет завершено согласование механизма приостановления безвиза.

Примечательно, что представители Европарламента в официальных комментариях отмечают, что не видят необходимости в торможении безвиза для Украины.

В представительстве ЕС также подчеркнули, что "будущий механизм приостановки безвизового режима будет применяться ко всем более чем 60 странам, чьи граждане могут путешествовать в ЕС безвиз".

Как сообщал УНИАН, на сайте Европарламента ориентировочной датой рассмотрения принятия в первом чтении механизма реагирования на миграционные вызовы в ЕС определено 18 января 2017 года. Речь идет о введении процедуры приостановления визовых режимов с третьими странами, граждане которых освобождены от визовых требований. Читайте также В МИД сомневаются относительно принятия ЕС механизма приостановления "безвиза" для третьих стран 18 января.

В то же время, как сообщил УНИАН источник в дипломатических кругах, механизм временной приостановке действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами будет рассмотрен 7 декабря на уровне послов ЕС. Заседание трехсторонней группы (Европарламент, Европейский совет и Словакия, которая председательствует в ЕС во втором полугодии 2016 года), которое состоялось 29 ноября в Брюсселе, завершился без конкретных результатов.

24 ноября президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что считает возможным принять решение о введении Евросоюзом безвизового режима для Украины до конца года. Также он обратил внимание, что, очевидно, Совету ЕС и Европарламенту необходимо достичь соглашения относительно четких путей и средств при введении механизма приостановки визовых режим с третьими странами. Перед саммитом Украина-ЕС 24 ноября президент Европарламента Мартин Шульц отметил, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран-членов ЕС договориться относительно механизма временной приостановки действия Шенгенского соглашения с третьими странами.

По его словам, замечания к механизму приостановления имеют не только Франция, но и Бельгия, Германия, Италия и другие страны. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что безвизовый режим для украинцев со стороны ЕС заработает сразу после согласования механизма его приостановления.