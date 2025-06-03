Одной публикацией Медведев разрушил весь кремлевский нарратив о том, что Россия якобы просто хочет мира и безопасности.

Россия не намерена договариваться о справедливом и взаимоприемлемом мире с Украиной, ее цель – в свержении законной украинской власти и уничтожении всех несогласных. Об в своем телеграм написал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который сегодня занимает формально достаточно высокий пост заместителя председателя Совета безопасности России.

Так, он похвастался, что российская армия "активно наступает и продолжит наступление".

"Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", – написал он.

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При этом Медведев заявил, что прямые переговоры с Украиной, которые на уровне делегаций уже дважды прошли в Стамбуле, "нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти".

На публикацию Медведева отреагировал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, который не только является автором законопроекта о новых разрушительных санкциях против РФ, но и входит в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа.

"Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, выраженным российской пропагандистской машиной. Я благодарен вам за то, что вы дали миру понять, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире", – написал Грэм на платформе Х.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который принимал участие в стамбульских переговорах в составе украинской делегации, тоже прокомментировал заявление Медведева и реакцию Грэма на него.

"Если вы смертельно наивны или "полезный идиот" и все еще верите, что Москва действует добросовестно, посмотрите на сегодняшнее заявление заместителя председателя Совбеза России", – написал Кислица на платформе Х.

Переговоры в Стамбуле: что известно

Как писал УНИАН, накануне в Турции состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и РФ, который закончился фактически ничем. Как и первый раунд, который прошел в мае. Россия не согласилась даже на временное прекращение огня.

Одновременно российские СМИ опубликовали кремлевскую версию меморандума об условиях прекращения войны, которая фактически сводилась к ультимативному требованию капитуляции Украины.

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