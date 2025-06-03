Он отметил, что Крымский мост будет снесен.

3 июня 2025 года Украина в третий раз за время полномасштабной войны поразила Крымский мост. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к россиянам на оккупированном полуострове на фоне этой атаки.

Он записал видеообращение, в котором призвал граждан России, которые находятся в украинском Крыму, покинуть полуостров, пока у них есть возможность это сделать. Речь о тех россиянах, которые поселились там после 27 февраля 2014 года, и тех, кто находится там на "отдыхе".

"Как вы уже понимаете, незаконно построенный Керченский мост, который связывает оккупированный Крым с территорией страны-агрессора, с территорией России, скоро будет снесен. И вы можете оказаться в своеобразном "мешке". Поэтому я настоятельно рекомендую вам срочно покинуть полуостров и отправиться домой, в Россию, в те города, откуда вы незаконно приехали в оккупированный Крым", – подчеркнул глава Меджлиса.

Видео дня

При этом он добавил, что его обращение не призвано обезопасить россиян от опасности, которой они себя "глупо и добровольно" подвергают. По его словам, причины "более прозаические". Они связаны с подготовкой к освобождению Крыма.

"Если вы останетесь к тому времени в Крыму, то российские генералы вас обязательно используют как живой щит, для спасения своих шкур. Поверьте, им не впервые так поступать. Итак, граждане России, которые незаконно находятся в оккупированном Крыму, не откладывайте на завтра свой отъезд из Крыма. Просто можете не успеть", – констатировал Рефат Чубаров.

Атака по Крымскому мосту

Утром 3 июня в районе моста через Керченский пролив, который соединяет материковую Россию с временно оккупированным Крымом, прогремел взрыв. Как сообщили в СБУ, под водой были взорваны подпорки опор моста, и теперь сооружение находится в аварийном состоянии. Поспособствовали этому 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

В Defense Express предполагают, что для атаки могли использовать новые украинские дроны – к примеру, "Маричку" или "Толоку".

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