Поврежденные и уничтоженные в результате ударов самолеты составляют около 20% готовой к применению дальней авиации россиян.

1 июня 2025 года Украина провела уникальную операцию "Паутина", во время которой было атаковано сразу несколько российских аэродромов. Поражены вражеские бомбардировщики, которые Россия может никогда не восстановить.

Как пишет Financial Times, столь "побитый флот" российской авиации может заставить Кремль переосмыслить атаки по Украине. Операция, которую планировали 18 месяцев, скорее всего, будет иметь ограниченное влияние на ядерный потенциал России, считают аналитики. Однако она повлияет на повседневную ситуацию в Украине.

Не менее важным является и тот факт, что накануне переговоров в Стамбуле Украина смогла продемонстрировать, что способна изменить динамику на поле боя, заставив Москву принять новую реальность: теперь территории в глубине РФ уязвимы даже без использования западного вооружения.

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Военный аналитик Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отмечает, что удары Украины по российским аэродромам "несомненно, ухудшили потенциал России по нанесению ответных ударов". Ожидается, что уничтоженные самолеты Кремль будет пытаться заменить.

"Хотя этого может быть недостаточно для прекращения ударов по Украине, учитывая размер российского бомбардировочного флота, это показало, что продолжение войны имеет реальную цену для статуса России как военной державы", – говорит Кофман.

Financial Times отмечает, что поврежденные и уничтоженные в результате ударов самолеты составляют около 20% готовой к применению дальней авиации россиян.

Научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффманн отмечает, что многие бомбардировщики проходили техническое обслуживание. Однако пораженные самолеты эти самолеты были одними из самых операционных, что делает российские потери особенно разрушительными.

Бывший чиновник НАТО по конртролю за вооружениями Уильям Альберк, который сейчас работает в Центре Стимсона также добавил, что Россия использовала эти бомбардировщики для нанесения ударов по гражданским объектам в Украине. В том числе – во время последних массовых обстрелов:

"Они вызвали столько страданий и несчастий. Это (операция "Паутина", – ред.) был прямой способ нанести ответный удар и попытаться предотвратить будущие атаки".

Теперь Россия не только будет иметь меньше бомбардировщиков для атак по территории Украины, но будет вынуждена рассмотреть вопрос об изменении своей тактики.

"Если Россия будет вынуждена больше рассредоточить их для защиты, это непосредственно уменьшит их способность наносить массовые удары и подавлять украинскую противовоздушную оборону", – приводит издание слова Альберка.

Влияние атаки на ядерную составляющую РФ

Во время атаки по аэродромам РФ пострадали советские Ту-95 и Ту-22М3. Эти самолеты больше не производятся. Россия могла бы вообще отказаться от попыток заменить потерянный флот, но это заняло бы годы, а возможно даже десятилетия, говорит Уильям Альберк.

В то же время влияние операции "Паутина" на ядерную доктрину России, вероятно, будет ограниченным. Ядерная триада россиян состоит из наземных, морских и воздушных пусковых установок. На последние РФ уже давно полагается меньше всего, из-за высокой уязвимости. Поэтому украинская атака может углубить это "смещение" в сторону других носителей.

Фабиан Хоффманн из Университета Осло добавляет, что стратегические бомбардировщики составляют примерно 10% стратегических систем доставки ядерного оружия в России. В то же время на подводные лодки приходится около 30 процентов, а на наземные пусковые системы – около 60 процентов.

В то же время отмечается, что украинская атака стала для Москвы сигналом, что даже отдаленные от Украины территории РФ больше нельзя считать безопасными.

"Среди россиян существует ощущение, что сам размер страны обеспечивает стратегическую глубину – своеобразное убежище. То, что сделали украинцы, – это удар в самое сердце этого предположения", – констатировал Альберк.

Операция "Паутина"

В эти выходные украинские спецслужбы провели впечатляющую операцию, атаковав несколько аэродромов в России – в частности авиабазы "Оленья" и "Белая". Операцию готовили более 1,5 года, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Генштаб ВСУ 3 июня подтвердил, что был поражен 41 самолет противника. Среди них – стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.

Глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что речь идет о бомбардировщиках Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и одном самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Но эксперты предостерегают, что даже несмотря на это, Россия все еще имеет средства для массированных атак по Украине.

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