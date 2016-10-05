Журналисты рассказали, кто из депутатов ведет бизнес в России (видео)
21:21, 05 октября 2016Политика
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Журналисты узнали, кто из депутатов Верховной рады ведет бизнес в России.
Так, журналисты изучил открытые источники, в частности Единый реестр юридических лиц РФ, где обнаружили среди российских предпринимателей фамилии украинских нардепов.
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Кроме этого, как отмечается, некоторые депутаты не гнушаются вести бизнес и в оккупированных районах Донбасса, и на территории аннексированного Крымского полуострова.
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