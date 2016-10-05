Жебривский сообщил о мощном взрыве боеприпасов в оккупированной Макеевке: полгорода без света

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Утром в Макеевке взорвались привезенные из России боеприпасы. Повреждены 7 школ, 3 детсада и больница, жилые дома, полгорода осталось без электричества, обесточено шахту», - написал он.

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Жебривский добавил, что «после освобождения нашей земли, в соответствии с международным правом, безусловно, будем выставлять иски к России как стране-организатору террористов о возмещении всех причиненных убытков».