Жебривский сообщил о мощном взрыве боеприпасов в оккупированной Макеевке: полгорода без света
19:36, 05 октября 2016Война
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Сегодня в оккупированной Макеевке Донецкой области взорвались привезенные из России боеприпасы, повредив больницу, школы и детские сады.
Павел Жебривский / УНИАН
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
«Утром в Макеевке взорвались привезенные из России боеприпасы. Повреждены 7 школ, 3 детсада и больница, жилые дома, полгорода осталось без электричества, обесточено шахту», - написал он.
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Жебривский добавил, что «после освобождения нашей земли, в соответствии с международным правом, безусловно, будем выставлять иски к России как стране-организатору террористов о возмещении всех причиненных убытков».
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