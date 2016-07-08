Россия единственная среди 57 стран блокирует расширение мандата миссии ОБСЕ на Донбассе - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Очередным примером невыполнения Россией Минских договоренностей является очередное блокирование как раз вчера в рамках ОБСЕ предложения расширить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ, которая действует на двух пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», на весь неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы, и таким образом предотвратить дальнейшую эскалацию», - сказала Беца.

По ее словам, в очередной раз Россия является единственной страной из 57 стран-членов ОБСЕ, которая блокирует расширение мандата такой миссии.

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«Таким образом, мы понимаем, что Российской Федерации есть что скрывать на неконтролируемых участках границы. Исходим из неизменных позиций, что эффективный мониторинг со стороны ОБСЕ вдоль всего неконтролируемого участка украино-российской границы является неотъемлемой предпосылкой успешного мирного урегулирования. Поэтому столь откровенное сопротивление России реализации этого важного элемента безопасности является ее целенаправленным противодействием мирному процессу. Поскольку полномасштабное присутствие международных наблюдателей не позволит Российской Федерации продолжить тайную переправку через неконтролируемые участки своих войск, наемников и оружия», - добавила Беца.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Постоянный Совет ОБСЕ продлил мандат деятельности миссии наблюдателей ОБСЕ, которые работают на российских пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, до 31 октября 2016 года. Эти пункты граничат с оккупированными пропускными пунктами «Червонопартизанск» и «Изварино» на украинской части границы.

Вместе с тем представители РФ в Совете заблокировали расширения мандата этой миссии на весь неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.