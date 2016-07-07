ОБСЕ продлила миссию наблюдателей на российских пунтках пропуска "Гуково" и "Донецк"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

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"Постоянный Совет ОБСЕ продлил сегодня мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк". Мандат продлен до 31 октября 2016 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОБСЕ, мандат наблюдательной миссии ОБСЕ останется неизменным. Миссия будет осуществлять свою работу в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности. Наблюдатели будут проводить мониторинг и отчитываться о ситуации на указанных российских пунктах пропуска, а также о фактах пересечения границы.

По состоянию на март 2016 года в состав миссии входил 21 наблюдатель вместе с председателем миссии. Секретариат ОБСЕ в Вене поддерживает работу миссии. Главой миссии является Флавьен Шаллер, который продолжит делать регулярные отчеты.

Впервые миссия была размещена в Ростовской области 29 июля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, последний раз мандат миссии наблюдателей был продлен до 31 июля 2016 года.