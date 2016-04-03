Порошенко о выборах на оккупированном Донбассе: уже есть согласованная концепция законодательства

21:51, 03 апреля 2016
Политика
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Ранее президент назвал условия, при которых возможно проведение выборов на оккупированном Донбассе.

Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что уже есть согласованная концепция законодательства о выборах на временно оккупированной части Донбасса. 

Об этом он сообщил во время интервью украинским телеканалам.

«У нас есть фактически согласованная концепция избирательного законодательства, которое должно соответствовать украинскому законодательству и критериям БДИПЧ ОБСЕ», - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых возможно проведение выборов на оккупированном Донбассе, среди которых - реализация Россией положений Минских договоренностей, касающихся безопасности, развертывание полицейской миссии ОБСЕ и восстановления контроля Украины над границей на Донбассе.

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