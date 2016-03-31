Порошенко назвал условия, при которых возможны выборы на оккупированном Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» сегодня в Вашингтоне.

«Украина, как и раньше, преданная полной реализации Минских договоренностей», - заявил он.

По словам Порошенко, Минские договоренности это пока единственный вариант для мирного урегулирования на Донбассе.

«Мы заинтересованы в разблокировании политического процесса и проведении местных выборов в Донбассе», - заявил президент, однако по его словам это возможно только, если Россия реализует положения Минских договоренностей, касающиеся безопасности.

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«Свободные и честные выборы означают, то выборы должны состояться честно и свободно, мы не можем признать легитимной оккупацию Донбасса через фарсовые выборы или выборы в российском понимании «свободных и честных», которые не имеют ничего общего с демократическими стандартами», - заявил президент, добавив, что выборы в Донбассе должны быть признаны всем миром.

Порошенко также отметил, что выборы на Донбассе возможные «если международные посредники развернут расширенную полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе в целях обеспечения безопасности в переходный период до, во время и после выборов».

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По его словам невозможно себе представить избирательную кампанию с тысячами российских военнослужащих на улицах. «Все понимают, что на оккупированных территориях не существует независимых СМИ, не существует независимой избирательной комиссии и более 1,7 млн. человек, которые выехали из Донбасса не имеют права голосовать», - добавил президент.

Кроме того еще одним условием для проведения выборов Порошенко назвал «начало работы по восстановлению контроля Украины над границей (в Донбассе - УНИАН), что является чрезвычайно важным условием для свободных и честных выборов», - добавил он.