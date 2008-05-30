Гриценко: ГПУ не реагирует на нарушения законов чиновниками Секретариата

Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что нынешняя власть избирательно применяет нормы законы по отношению к гражданам и политикам.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя возбуждение уголовных дел в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

«Каждый гражданин должен отвечать за свои действия в соответствии с законом, и лозунг «закон один для всех» должен стать нормой жизни», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Однако в случае с ЛУЦЕНКО И ЖВАНИЕЙ для всех очевидным является избирательность применения закона в отношении людей, которые по каким-то причинам стали неугодны Президенту и его Секретариату. И это очень опасная тенденция», - отметил депутат.

По его словам, к его большому сожалению ни Президент, ни Генеральная прокуратура Украины не реагируют на те нарушения законов, которые представляют намного больше опасных последствий для страны, в том числе те, что совершаются «чиновниками того же Секретариата Президента».