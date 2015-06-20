Следующая встреча глав МИД "нормандской четверки" не должна быть очередным "сеансом болтовни" - Климкин

Об этом он сказал журналистам после завершения концерта "Ночные серенады", посвященного поддержке украинских узников в Российской Федерации, передает корреспондент УНИАН.

"Во вторник состоится следующая встреча на министерском уровне. Я вчера разговаривал с Лораном Фабиусом, министром иностранных дел Франции и четко сказал, что я готов туда поехать только за счет того, что мои друзья, министры иностранных дел Франции и Германии просят меня приехать и работать очень четко при их помощи над четким перечнем проблем", - отметил Климкин.

Министр пояснил, что "то, что будет происходить в Париже, не должно быть сеансом какой-то болтовни. Или мы приходим к конкретным результатам, или мы показываем, что Россия не хочет выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул Климкин.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что прежде всего речь идет о реальном прекращении огня и обмене заложниками. "Действительно обмен всеми заложниками, а не тот фарс, который происходит сейчас, включая наших политических заключенных", - отметил министр.

Также он добавил, что речь идет о реальном контроле со стороны ОБСЕ за соблюдением режима прекращения огня, поскольку многих инспекторов Специальной мониторинговой миссии не пускают на оккупированные территории на Донбассе; о допуске гуманитарной помощи, поскольку люди страдают, а направленые туда Россией террористы не допускают гуманитарную помощь.

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"И это реальный политический процесс, ведь мы хотим выборов. Международное сообщество готово вместе с нами организовать эти выборы. Есть Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, которое готово работать даже в сложных условиях над организацией этих выборов, и это не нужно только России", - отметил Климкин.

Кроме того, министр высказывает убеждение, что в противном случае только через давление и ужесточение санкций будет достигнута цель сначала деэскалации, а затем стабилизации.

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Климкин сказал, что также нужно усилить миссию ОБСЕ, а затем увеличить присутствие международного сообщества в формате гражданско-военной миссии либо от ООН, либо от Евросоюза, и таким образом по настоящему стабилизировать ситуацию на Донбассе.

"Сейчас дело зависит только от России", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, участники встречи в "нормандском формате" в Париже на последней встрече убеждали РФ обеспечить выполнение Минских договоренностей. При этом представителям России отказали в обсуждении вопроса о расширении Трехсторонней контактной группы за счет включения представителей "ДНР" и "ЛНР".