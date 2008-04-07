БЮТ предлагает голосовать за Томенко пакетом

Фракция БЮТ предлагает в пакете рассматривать вопрос о назначении первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что коалиция уже давно определилась с кандидатурой заместителя председателя ВР, и на эту должность предложен представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По словам И.КИРИЛЕНКО, «мы ожидаем предложений только от наших коллег, которые не вошли в коалицию».

И.КИРИЛЕНКО отметил, что пакетное голосование сделает невозможной нерезультативность голосования по этим кадровым вопросам.

По его словам, голосование за эти две должности в пакете позволит набрать 400 голосов народных депутатов.