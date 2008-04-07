БЮТ предлагает голосовать за Томенко пакетом
13:10, 07 апреля 2008Политика
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Кириленко назвал аргумент
|Иван КИРИЛЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Он отметил, что коалиция уже давно определилась с кандидатурой заместителя председателя ВР, и на эту должность предложен представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО.
По словам И.КИРИЛЕНКО, «мы ожидаем предложений только от наших коллег, которые не вошли в коалицию».
И.КИРИЛЕНКО отметил, что пакетное голосование сделает невозможной нерезультативность голосования по этим кадровым вопросам.
По его словам, голосование за эти две должности в пакете позволит набрать 400 голосов народных депутатов.
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