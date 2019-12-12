"Увидели твердость позиции Украины": российский политолог озвучил позитивные моменты встречи в Париже

По мнению эксперта, на саммите было много положительных моментов.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский отметил главный положительный момент в переговорах Украины и России в Париже, что касается поставок газа.

О нем он рассказал в интервью «Апострофу».

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"По этому вопросу мы услышали проявление определенной твердости украинской позиции. Путин снова искушал Зеленского своими 25-процентными скидками, но мы услышали четкий ответ украинской стороны", - отметил он.

По мнению эксперта, на саммите было много положительных моментов.

"Первое. Освобождение сотен украинцев, которые тоскуют в пыточных подвалах на Донбассе. Правда, еще посмотрим, как это будет реализовано. По крайней мере, вопрос поднят. Второе. Поведение Зеленского на пресс-конференций дало достаточно оснований для оптимизма. Третье. Очень серьезные меры будут со стороны Франции и Германии, которые обещали контролировать реальное прекращение огня и возвращение заложников", - резюмировал он

Но, в то же время, Пионтковский уточнил, что когда прочитал коммюнике – его настроение резко ухудшилось.