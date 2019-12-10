"Донбасс и Крым – это Украина": Зеленский в присутствии Путина очертил "красные линии", которые никогда не пересечет

По словам президента, во время встречи было много вопросов, которые не удалось решить.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил ряд принципов, которые он никогда не нарушит в должности: невозможность федерализации, влияния на вектор движения страны и компромисса в обмен на территории Украины.

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Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже.

«Есть много вопросов, которые нам сегодня не удалось, к сожалению, решить, и нужно обязательно это сделать в будущем. Уверен, что мы обязательно это сделаем вместе», - заявил он.

В то же время Зеленский очертил ряд принципов, которые он никогда не нарушит как президент Украины и с которыми никогда не согласится украинский народ. «Первое - это невозможность федерализации. Украина - это унитарное государство - это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства», - подчеркнул он.

«Второй - невозможность кого-либо оказывать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины. Украина - независимое, самостоятельное, демократическое государство, вектор развития которого всегда будет выбирать исключительно народ Украины», - добавил Зеленский.

«Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки Украиной территорий в пределах международно определенных границ. Для каждого украинца и Донбасс, и Крым - это Украина», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сегодня во время встречи в «нормандском формате» от имени всего украинского народа сказал, что украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям. «Мы действительно надеемся на соблюдение всех договоренностей, но есть и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением», - резюмировал президент.