Осужденных по делу "украинских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапируют на Северный Кавказ – родственники

Кымчан Дудку, Бессарабова и Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Россией Севастополе.

Незаконно осужденные в оккупированном Севестополе украинцы Владимир Дудка и Алексей Бессарабов по состоянию на 8 декабря находились в российском Пятигорске. Их этапируют в Ставропольский край РФ.

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Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на сына Дудки Илью Каверникова.

«По состоянию на вчерашний день [8 декабря] они были еще в Пятигорске. Их этапируют куда-то в Ставропольский край. Предположительно, либо первая, либо 11-я колония. Больше ничего не знаю», – сказал Каверников журналистам.

Как сообщал УНИАН, крымчан Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Россией Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия.

16 ноября 2017 года так называемый «Севастопольский городской суд» приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Дудка и Бессарабов полностью отрицают свою вину. 4 апреля 2019 года так называемый «Севастопольский городской суд» приговорил их к 14 годам лишения свободы каждого, а также назначил штрафы.

10 октября 2019 года Дудку и Бессарабова доставили в московское СИЗО «Матросская тишина» для участия в судебном заседании.

15 октября Верховный суд России отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговор Дудке и Бессарабову.

16 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову посодействовать проведению медицинского обследования и лечения Дудки. По словам адвоката, у него ухудшалось состояние здоровья, в частности, речь шла о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат.