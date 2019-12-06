Стало известно, где будет отбывать наказание незаконно осужденный по "делу украинских диверсантов" Дудка

Правозащитники предполагают, что еще один фигурант дела Алексей Бессарабов, который также находится на этапе, будет доставлен в одну из колоний Ставропольского края.

Незаконно осужденный по "делу украинских диверсантов" к 14 годам лишения свободы Владимир Дудка будет отбывать наказание в одной из колоний Ставропольского края РФ.

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Как сообщает Крымская правозищитная группа, об этом говорится в ответе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой на запрос уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о местонахождении и физическом состоянии Дудки, а также еще одного фигуранта дела Алексея Бессарабова.

"После вступления приговора суда в законную силу в соответствии с ч.4 ст.73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ осужденный Дудка В.М. подлежит направлению в исправительное учреждение Ставропольского края", - сказано в документе.

Москалькова не уточнила, в какую именно колонию будет этапирован Дудка, а также - где будет отбывать наказание Бессарабов.

Однако, по информации правозащитников, вероятнее всего, Бессарабов будет доставлен в одну из колоний Ставропольского края. Там находятся восемь колоний, два следственных изолятора, а также одно лечебно-исправительное учреждение. По данным правозащитников, Дудка и Бессарабов будут доставлены в колонию № 1 либо в колонию № 11.

"По состоянию на 5 декабря они оба находятся на этапе", - отмечают правозащитники.

Кроме того, Москалькова в своем ответе пояснила, что в августе Дудку ознакомили с результатами медицинского обследования, которое проводилось в больнице имени Семашко в оккупированном Симферополе в октябре прошлого года. Однако, как сообщал ранее сын Дудки Илья Каверников, ни его отец, ни адвокаты не получали результаты медобследования. Каверников предполагает, что в данном случае администрация СИЗО № 1 Симферополя ввела Москалькову в заблуждение.

Российский омбудсмен в своем ответе также отметила, что "в настоящее время состояние здоровья Дудки В.М. оценивается как удовлетворительное".

Как сообщал УНИАН, крымчан Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Россией Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия.

16 ноября 2017 года так называемый «Севастопольский городской суд» приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Дудка и Бессарабов полностью отрицают свою вину. 4 апреля 2019 года так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам лишения свободы каждого, а также назначил штрафы.

15 октября Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговоры.

16 октября Денисова призвала Москалькову посодействовать проведению медицинского обследования и лечения Дудки. По словам адвоката, у него ухудшалось состояние здоровья, в частности, речь шла о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат.

18 ноября сын Дудки заявил, что его отец и Бессарабов доставлены из Москвы в СИЗО Симферополя.