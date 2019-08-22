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Глава Офиса Зеленского подал судебный иск к трем журналистам и НСТУ

12:39, 22 августа 2019
Политика
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Богдан подал иск против журналистов / фото УНИАН

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск к трем журналистам программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Как говорится на сайте Судебной власти Украины, иск был подан 20 августа.

Ответчиками по делу указаны журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.

Иск касается защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации.

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Теги: #суд#Богдан