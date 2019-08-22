Глава Офиса Зеленского подал судебный иск к трем журналистам и НСТУ
12:39, 22 августа 2019Политика
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Иск касается защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации.
Богдан подал иск против журналистов / фото УНИАН
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск к трем журналистам программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
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Как говорится на сайте Судебной власти Украины, иск был подан 20 августа.
Ответчиками по делу указаны журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.
Иск касается защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации.
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