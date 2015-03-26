В Одессу прибыл французский ракетный фрегат "La Fayette" (фото)

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, планируется проведение обмена опытом между личным составом фрегата ВМС Французской Республики "La Fayette" и фрегата ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" по вопросам организации профессиональной подготовки на кораблях ВМС ВС Украины и ВМС Французской Республики.

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Кроме того, как отмечается, программой визита предусмотрены протокольные встречи командира корабля в Одесском городском совете, областной государственной администрации и командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, проведение дружеского футбольного матча.

Визит французского корабля продлится с 26 по 30 марта.