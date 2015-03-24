Наливайченко обещает зачистку и ликвидацию подрывных банд Одесской области



Об этом он сказал в интервью "5 каналу", передает Еспресо.TV.

"В Одессе продолжаются контртеррористические меры. Они идут пока что на уровне следствия, оперативно-технических и оперативных мероприятий МВД и СБУ вместе с прокуратурой. Далее будут более массово продолжены серьезные контртеррористические операции. По сути, будет зачистка и ликвидация тех подрывных банд, которые на территории Одесской области, возможно, останутся", - рассказал Валентин Наливайченко.

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Напомним, что в течение последнего года Одессу терроризируют взрывами. Диверсанты неоднократно осуществляли подрывы волонтерских центров и т.д.

В частности, в воскресенье около 23:30 в Одессе на первом этаже жилого девятиэтажного дома на улице Гераневой, 2 произошел взрыв.