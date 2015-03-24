СМИ: Савченко за время голодовки похудела на 28 килограммов, у нее проблемы с внутренними органами

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на немецкое издание Bild, журналисты которого общались с матерью и сестрой летчицы.

Согласно сообщению, до задержания летчица весила 78 кг, сейчас - 50.

Также издание утверждает, что 20 марта Савченко доставляли в больницу из-за значительного ухудшения здоровья и проблем с почками и печенью.

В то же время сестра пленной Вера уверена, что Надежда переживет это ухудшение состояния здоровья.

"Она не сделает Путину одолжение, чтобы скоро умереть", - заявила она.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что мать и сестра Савченко были приняты руководством ведомства федерального канцлера.

Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний России вновь заявила, что летчица чувствует себя хорошо и добавила, что ее переведут в гражданскую больницу, если состояние здоровья ухудшится.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели сотрудников российских СМИ. Вместе с тем, по данным защиты, она попала в плен еще до смерти этих людей. В конце января 2015 г. Савченко также обвинили в незаконном пересечении российской границы.

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26 октября 2014 на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре она объявила голодовку в знак протеста против своего задержания.

5 марта 2015 адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично приостановить голодовку, которая длилась более 80 дней.

14 марта украинские врачи более 5 часов осматривали Савченко в московском СИЗО «Матросская тишина». 16 марта они сообщили, что состояние его здоровья относительно удовлетворительное, однако позже адвокат заявил, что летчица возобновила голодовку. Как пояснила Савченко, она возобновила голодовку, поскольку не считает возможным идти на компромисс с совестью.

20 марта сестра летчицы сообщила, что состояние здоровья Савченко ухудшилось, ее готовятся перевести в больницу.

22 марта после посещения Савченко в СИЗО член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Куликовский заявил, что ее состояние удовлетворительное. По словам Куликовского, Савченко выразила готовность прекратить голодовку, если ему будет изменена мера пресечения на домашний арест.