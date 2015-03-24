Сайт Нацгвардии взломали, повесив ложное заявление командующего о признании аннексии Крыма
23 марта было осуществлено несанкционированное проникновение на официальный сайт Национальной гвардии Украины с целью распространения ложной информации провокационного содержания и закрепления данной информации в центре внимания средств массовой информации.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.
С целью возобновления работы официального веб-ресурса на сайте www.vv.gov.ua/ проводятся технические работы.
Кроме того, в социальных сетях провокаторы создали двойники - фейковые страницы, которые не является официальным источником.
В настоящее время официальная, подтвержденная и проверенная информация размещается только на страницах в социальных сетях по следующим ссылкам:
https://vk.com/ng_ukraine
https://www.facebook.com/NGUmainpage
https://www.youtube.com/channel/UCftsubDkv2usUTqQIODP66A
Читайте такжеВ Украине 26 марта установлен Днем Национальной гвардииТакже в пресс-службе НГУ сообщили, что информация провокационного содержания о «стягивании сил Нацгвардии к Днепропетровску» не соответствует действительности.
Кроме того, провокаторы опубликовали заявление якобы от имени в.и.о. командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана о признании им законности аннексии Крыма РФ и гибели 27 тыс. 892 военнослужащих во время АТО.
Никаких заявлений генерал-лейтенант Балан не делал, а распространенная информация не соответствует действительности, подчеркнули в пресс-службе НГУ.