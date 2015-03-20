Гройсман и Эрдоган обсудили вопросы активизации межпарламентских отношений

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Украинский парламент будет надежным партнером турецких коллег в решениях, которые позволят наиболее эффективно использовать потенциал нашего сотрудничества», - сказал Гройсман.

Президент Турецкой Республики высоко оценил уровень двустороннего украинско-турецкого межпарламентского сотрудничества, в частности, в международных парламентских организациях. «Для нас отдельную гордость составляет наше сотрудничество в ПАСЕ и ОБСЕ. Это является отражением воли к развитию наших отношений», - заявил Эрдоган.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что в группу дружбы с Турцией в украинском парламенте вошли 42 депутата, и назвал ее «хорошим мостом для усиления взаимодействия между нашими парламентами».

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Стороны также обсудили ситуацию, связанную с военной агрессией Российской Федерации против Украины. Гройсман поблагодарил Президента Турции за поддержку территориальной целостности Украины, и выразил убеждение, что урегулированию конфликта будет способствовать повышению обороноспособности нашего государства.

Гройсман также отметил, что Украина стремится вернуть к нормальной жизни тех граждан, которые остались на оккупированных территориях, в частности, крымских татар, отметив, что в настоящее время оккупационные власти ограничивает их в правах.

Со своей стороны Эрдоган отметил, что Турция «очень внимательно следит за событиями в Крыму и на Донбассе». «Не может быть никаких спекуляций относительно территориальной целостности Украины», - подчеркнул он.

Кроме того, Президент Турецкой Республики также высказался за усиление сотрудничества в сфере ВПК, отметив, что во время визита турецкой делегации в Украину были проведены «необходимые переговоры», «Мы хотим объединить опыт Турции и Украины в этой сфере», - отметил он, подчеркивается в сообщении.