Кремлевские пропагандисты сняли фильм "Севастополь. Русская Троя"

Следующий фильм под названием «Севастополь. Русская Троя» выйдет на телеэкраны 23 марта, пишет РИА Новости.

Как сообщается, автором фильма стал Алексей Денисов. Премьера фильма «Севастополь Русская Троя» состоится на телеканале «Россия 1».

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Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин рассказал подробности подготовки операции по аннексии Крыма. По его словам, подготовка началась во время бегства из Украины Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года.

"Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, министерства обороны, поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины (Януковича, - ред.), его просто уничтожили бы", - заявил Владимир Путин в анонсе фильма телеканала "Россия-1" "Крым. Путь на Родину".