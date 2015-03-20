Венецианская комиссия полностью поддерживает люстрацию в Украине – Петренко

Представители комиссии кардинально изменили свою позицию и полностью

поддерживают процесс очистки власти в Украине. Об этом после заседания Венецианской комиссии в пятницу заявил Министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

«После консультаций с экспертами Венецианской комиссии мы договорились по всем вопросам, которые возникали у экспертов. Отношение к закону об очищении власти и процесса его воплощения в жизнь у экспертов Венецианской комиссии с декабря кардинально изменилось», - отметил глава Минюста.

По его словам, во время консультаций, которые прошли вчера, а также в ходе сегодняшнего заседания Венецианской комиссии представители этой организации заявили, что в Украине принят уникальный закон, который отличается от практик всех стран, проводивших классическую люстрацию.

«Этот закон имеет блок, связанный с очисткой власти от коррупционной составляющей, которая должна массовый характер во время режима Януковича. Также этот закон имеет элементы классической люстрации в отношении представителей компартии и КГБ. Самое главное, они признали возможность проведения в Украине очистки правовой системы и очистки власти, которая была изменена неконституционным способом через возвращение Януковичем в старой конституции и так называемую административную реформу», - отметил Министр юстиции.

Он также сообщил, что эксперты ВК подтвердили право Украины применить коллективный критерий об освобождении должностных лиц, занимавших высокие должности во время режима Януковича. И эта принципиальная позиция останется даже после внесения изменений в Закон «Об очищении власти».

Министр отметил, что эксперты очень высоко оценили меморандум и юридические объяснения, которые были предоставлены Министерством юстиции, а также деятельность рабочей группы по наработке изменений в закон, которая состояла из членов парламента и Минюста.

«Мы завершим консультации в течение апреля и рассчитываем на получение максимально положительного для Украины заключения. Это означает, что процесс люстрации в Украине будет продолжаться, независимо от желания отдельных лиц, политических партий или институтов остановить процесс очистки власти, ссылаясь на мнение ВК.

Комиссия поддерживает эту инициативу украинского государства и украинского правительства», - резюмировал Павел Петренко.