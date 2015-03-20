Украина должна разрешить крымчанам выезд с полуострова по оккупационным документам - правозащитник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил адвокат Регионального центра по правам человека Роман Мартыновский.

По его словам, в Крыму есть определенное количество граждан, которые не могут подтвердить свою личность украинским внутренним или заграничным паспортом, как того требуют действующие правила въезда в Украину с полуострова, поэтому в этой ситуации следует принять во внимание международную практику, в частности консультативное заключение Международного суда ООН от 21 июня 1971 года, где сказано, что "граждане имеют право предъявлять документы, выданные оккупационными властями, и эти документы могут приниматься во внимание".

Читайте такжеВ пяти городах оккупированного Крыма принимают заявления на заграничные паспорта РФКак сказал Мартыновский, речь идет о въезд по российским паспортам, которые выдает оккупационная власть в Крыму, а также о свидетельствах о рождении, также выданных оккупантами.

Напомним, в Крыму после оккупации провели принудительную кампанию по "предоставлению" российского гражданства жителям полуострова. В частности, российские силовики даже пытались утверждать, что похищенные ФСБ Олег Сенцов и Александр Кольченко являются гражданами России, хотя они заявляли обратное.