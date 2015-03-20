Украина должна разрешить крымчанам выезд с полуострова по оккупационным документам - правозащитник

15:12, 20 марта 2015
Политика
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Украина должна разрешить жителям Крыма выезд с полуострова по документам, выданным российской оккупационной властью.

Украина должна разрешить выезд из Крыма по оккупационным аусвайсам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил адвокат Регионального центра по правам человека Роман Мартыновский.

По его словам, в Крыму есть определенное количество граждан, которые не могут подтвердить свою личность украинским внутренним или заграничным паспортом, как того требуют действующие правила въезда в Украину с полуострова, поэтому в этой ситуации следует принять во внимание международную практику, в частности консультативное заключение Международного суда ООН от 21 июня 1971 года, где сказано, что "граждане имеют право предъявлять документы, выданные оккупационными властями, и эти документы могут приниматься во внимание".

Читайте такжеВ пяти городах оккупированного Крыма принимают заявления на заграничные паспорта РФКак сказал Мартыновский, речь идет о въезд по российским паспортам, которые выдает оккупационная власть в Крыму, а также о свидетельствах о рождении, также выданных оккупантами.

Напомним, в Крыму после оккупации провели принудительную кампанию по "предоставлению" российского гражданства жителям полуострова. В частности, российские силовики даже пытались утверждать, что похищенные ФСБ Олег Сенцов и Александр Кольченко являются гражданами России, хотя они заявляли обратное.

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