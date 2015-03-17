Законопроект о местном самоуправлении на Донбассе соответствует интересам Украины - политологи

Об этом заявил политолог Тарас Березовец, комментируя решение СНБО касательно определения отдельных районов Донбасса с особым порядком местного самоуправления, которое Президент Петр Порошенко предлагает утвердить Верховной Раде.

«Заявления политиков, которые говорят о том, что Минские соглашения можно не выполнять, являются безответственными и опасными», - отметил эксперт.

По его словам, в случае невыполнения пунктов Минских соглашений Украина окажется перед риском возобновления полномасштабных боевых действий на Востоке.

«Украинские политики, призывающие не соблюдать Минские соглашения, должны понимать ответственность за возможную гибель наших военнослужащих, а также мирных граждан, проживающих на Востоке», - подчеркнул Тарас Березовец.

Политолог добавил, что фракции «Батькивщина» и Радикальная партия своим нежеланием голосовать за законопроект Президента фактически взяли курс на развал коалиции или пытаются таким образом торговаться за должности в правительстве.

Он отметил, что в сложившейся ситуации важно то, что данные изменения в закон имеют поддержку и со стороны фракции «Народного фронта», и со стороны фракции Блока Петра Порошенко, которые являются системообразующими в парламентской коалиции.

«Это не удивительно, поскольку самое большое количество ветеранов АТО находится именно в составе фракции «Народный фронт», и она больше других заинтересована в установлении мира на Донбассе», - сказал политолог.

В свою очередь политолог Виктор Небоженко также отметил, что законопроект об определении отдельных районов Донбасса с особым порядком местного самоуправления необходимо принять.

«Закон, конечно же, надо принимать. Хотя бы из-за того, что у Украины есть обязательства перед «нормандским квартетом» и перед Францией и Германией. Поэтому свою часть договора мы должны выполнить», - сказал он.

«Несмотря на то, что этот закон не скоро сможет действовать, он должен быть принят для того, чтобы не давать нашим военным и политическим противникам аргументов, что Украина не стремится к миру. Все, что мы можем сделать – мы должны сделать», - подчеркнул политолог.

По его мнению, это позволит Украине продлить сегодняшнее перемирие, которое крайне важно для обновления армии.

«Сейчас идет мобилизация, демобилизация, много молодежи приходит, и нужно формировать серьезную стратегическую оборону. И в этом смысле надо соглашаться на любую форму договоренностей, которые будут укреплять Минск-1, Минск-2, а если надо будет, то и делать Минск-3. Только для того, чтобы можно было дольше продлить часы, недели и месяцы перемирия, и для того, чтобы иметь возможность потом восстановить конституционный порядок на захваченных агрессором территориях», - сказала Небоженко.

«Закон надо принимать, и он будет реализован только по мере того, как будет устанавливаться государственная граница Украины и появятся четкие границы округов, которые войдут в особую зону Луганска и Донецка», - резюмировал он.