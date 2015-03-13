Адмирал РФ хвастливо рассказал о предательском захвате Крыма, и как разведка НАТО "прозевала все что можно"

Операцию по блокированию украинских частей в аннексированном Крыму в прошлом году удалось успешно провести, потому что разведка НАТО не успела вовремя ее отследить, сообщил в интервью РИА Новости командующий Черноморским флотом РФ (1991-1992 годы) адмирал Игорь Касатонов.

"В Крыму разведка НАТО прозевала всё что можно и нельзя. Одна из причин кроется в режиме строгого радиомолчания в период сосредоточения группировки, а также умелое использование севастопольской базы, транспортных боевых средств, которые доставляли вооруженные силы в Крым", — сказал Касатонов.

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Он процитировал слова генерал-полковника Александра Волкова о "зеленых человечках", которые оказались спецназом: "Было проведено блестящее сосредоточение средств и сил специального назначения в Крыму с применением маскировочных мероприятий, неожиданных для украинцев, а также широкий набор мер по заблаговременной дезинформации противника".

Как сообщал УНИАН, 11 марта, комментируя высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно якобы отсутствия обязательств России в соответствии с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештского меморандума), спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что согласно пунктам 1, 2 и 3 Будапештского меморандума, РФ подтвердила обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, “и что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны, или любым другим образом согласно уставу ООН”.

Кроме того, Россия обязалась воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить собственным интересам осуществления Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом удержать какие-либо преимущества.

По словам Перебыйноса, Россия нарушила все эти обязательства.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Будапештский меморандум - меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины. Соглашение содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украине.