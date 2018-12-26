БПП, "Батькивщина" и "Наш край" в устойчивой тройке лидеров по результатам выборов в ОТГ - политолог

23 декабря состоялись очередные первые выборы в объединенных территориальных громадах.

Политолог Вадим Карасев считает, что результаты выборов в ОТГ зацементировали постоянную тройку лидеров — БПП «Солидарность», «Батькивщина» и «Наш край». Об этом он заявил в комментарии журналистам.

Он напомнил, что 23 декабря состоялись очередные первые выборы в объединенных территориальных громадах.

«Если проанализировать все раунды выборов в громадах начиная с 2015 года, то прослеживается стойкая тенденция: закрепилась устойчивая тройка партий-лидеров плюс пару партий второго эшелона. По результатам выборов глав ОТГ в 2015-2018 гг. имеем «стабильную тройку» лидеров: БПП «Солидарность», «Батькивщина» и «Наш край». Устойчиво следуют за лидерами еще две партии – АПУ и УКРОП», — отметил Карасев.

По мнению политолога, это свидетельствует о нескольких факторах: наличие у лидеров и призеров выборов разветвленной региональной сети, которая адаптирована работать на низовом уровне, в «поле» громад, понятные и отвечающие ожиданиям избирателей программы и месседжи, отработанная схема проведения избирательных кампаний, реальные, а не технические претенденты на должности председателей объединенных громад.

«И если по БПП «Солидарность» и «Батькивщине» все понятно – «партия власти» и крупнейшая оппозиционная партия пытаются доказать свое первенство на местах, то «Наш край» стабильно в лидерах благодаря своей работе на местах», - считает политолог.

Резюмируя он отметил, что благодаря выборам в громадах выросли и возмужали новые и пока непарламентские партии, как «Наш край» и УКРОП

«Заручившись стабильной поддержкой низовых избирателей, эти политсилы имеют все шансы пройти в новую ВР», — подытожил Карасёв.

Как сообщалось ранее, 23 декабря состоялись первые выборы депутатов и глав в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях.