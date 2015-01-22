Военный журналист: Я говорил начальнику Генштаба – оставьте аэропорт, у нас нет войск для этого

Об этом он рассказал журналу Новое Время.

«Удержать малыми силами такой объект невозможно. Если мы хотим это делать, нам нужно увеличивать там группировку и создавать благоприятные условия для ее базирования», - говорит Бутусов.

По его словам, чтобы контролировать аэропорт, необходимо взять пригороды Донецка. Это единственная возможность с тактической точки зрения построить передовую линию обороны.

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«Но нужно адекватно оценить обстановку. Хотя, если бы командование было на это способно, у нас бы вообще истории с аэропортом не было. Еще в июне я говорил начальнику Генштаба — оставьте аэропорт. У нас нет войск для этого. Аэропорты не нужны, - говорит Бутусов. – В любом случае то, что там происходит, я не могу назвать вполне грамотным управлением».

Однако, по его словам, потеря Донецкого аэропорта не означает, что боевики будут продвигаться дальше.

«Нет, не означает. Там конкретная тактическая ситуация — мы или заберем аэропорт под контроль и останемся на своих позициях, или уйдем с полностью простреливаемой территории, оставшись на своих рубежах», -подытожил Бутусов.

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