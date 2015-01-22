Донецкий аэропорт разрушен - Бутусов
02:05, 22 января 2015Война
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Донецкий аэропорт полностью разрушен.
REUTERS
Об этом в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Новый и старый терминал, башня управления, все, что могло послужить как опорный пункт обороны полностью уничтожено. Аэропорт простреливается прямой наводкой, но из здания нового терминала последние выжившие защитники ушли только сегодня ... Спасибо тем, кто пережил ад последних дней обороны, но остался верен присяге и воинскому долгу до конца. Спасибо тем кто ранен, и вечная память тем, кто остался в новом терминале навсегда...", - написал он.
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