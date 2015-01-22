"Азов" подтвердил отход украинских военных из аэропорта Донецка

"Как стало известно, украинские воины, защищавшие ДАП, вынуждены были сдать то, что еще год назад было прекрасным, современным аэропортом. Эпопея героической обороны продолжалась 242 дня. Это больше, чем оборона Сталинграда и Москвы в годы Великой Отечественной войны. Это больше, чем иногда длится целая война", - говорится в сообщении батальона в соцсети.

Читайте такжеВ результате боев взлетно-посадочная полоса Донецкого аэропорта полностью выведена из строя

Ранее информацию о том, что аэропорт полностью разрушен и украинские военнослужащие покинули его, распространил журналист Юрий Бутусов.

Напомним, днем 21 января боевики взорвали перекрытие нового терминала донецкого аэропорта. Также в течение дня шли ожесточенные бои за объект. Из-за обострения ситуации в зону АТО выехал секретарь СНБО Александр Турчинов. Его автомобиль попал под обстрел недалеко от аэропорта. Сам секретарь СНБО не пострадал и был эвакуирован.