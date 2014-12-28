Митингующие пытались прорваться в здание Верховной Рады

Как сообщил в отделе связей с общественностью Главного управления (ГУ) МВД в городе Киеве, в результате столкновения никто не пострадал.

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Милиция призвала участников собрания не поддаваться на провокации отдельных граждан и не нарушать общественный правопорядок.

"Правоохранительные органы в очередной раз призывают организаторов и участников массовых мероприятий проводить акции исключительно в правовом поле с соблюдением требований действующего законодательства, вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу, не поддаваться на возможные провокации и не создавать конфликтных ситуаций, а также содействовать сотрудникам милиции в исполнении их функций по охране правопорядка", - отмечается в сообщении.

Лица, виновные в нарушении требований действующего законодательства, будут нести административную или уголовную ответственность, отметили в ГУ МВД в городе Киеве.

Пока работники столичной милиции не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка со стороны митингующих у стен Верховной Рады.