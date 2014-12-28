Протестующие пытались прорваться через кордон милиции в здание ВР (фото)

Участники «финансового майдана» возле здания парламента пытаются прорваться в здание ВР через кордон милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, охрана напротив входа в ВР усилена, однако митингующие налегают на милиционеров, пытаясь прорвать оборону.

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Перед зданием ВР сейчас находится около 500 участников акции.

Некоторые из них бьют в железные бочки и выкрикивают лозунги.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром напротив входа в парламент была установлена небольшая сцена с колонками, над которой размещен баннер с надписью “Финансовый майдан”.

Справка УНИАН. 23 декабря Кабинет министров Украины передал в парламент пакет из 44 законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в действующее налоговое, бюджетное, пенсионное, социальное законодательство, на основе которого был рассчитан проект бюджета на 2015 год. Кабмин предусмотрел в проекте бюджета-2015 прогноз падения экономики на 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы – 527,194 млрд грн, предельный объем дефицита госбюджета - 63,670 млрд грн.

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23 декабря ВР приняла постановление об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта госбюджета на 2015 год.

Этим документом предусмотрено, что 25 декабря парламент рассматривает в первом чтении 44 правительственных бюджетных законопроекта и изменения в Бюджетный и Налоговый кодекс; в воскресенье, 28 декабря, рассматривает их во втором чтении, а во вторник, 30 декабря, голосует государственный бюджет Украины.