Путин: Боевики не подписывали Минский протокол, поэтому не должны отводить свои войска

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

"Минские договоренности - нужно их соблюдать или нет? Да, нужно. Повторяю, я был одним из инициаторов. Я сейчас скажу важную вещь, смотрите, хочу, чтобы все вы об этом услышали. Наши представители в Минске подписали меморандум в сентябре, а к нему прилагались протоколы, которые определяли линию разграничения. Так вот, представители Донецка эти протоколы не подписали", - заявил Путин.

"Вот в чем вопрос. Они с самого начала сказали: «Мы не можем». И когда мы пытались настаивать, скажу это открыто, честно, здесь такие вещи, которые общественность должна знать, нам ответили: «Не можем мы уйти из этих сел (там три-четыре села, которые являются спорными), у нас там семьи живут, у нас там дети, жены, сестры. Мы не хотим, чтобы их там всех поубивали и изнасиловали». Вот в чем проблема, это самое главное", - добавил он.

В то же время президент РФ заявил, что украинская сторона не отводит свои подразделения из тех пунктов, откуда они «должны были бы уйти, скажем, из аэропорта Донецка».

"Они же там сидят", - сказал он.

При этом Путин утверждает, что боевики "позволили провести ротацию в аэропорту украинских военнослужащих, "в баню их свозили, продукты питания им направляют".

"Знаете, можно, конечно, улыбнуться по этому поводу, но, с другой стороны, ведь в этом есть и некий позитив. Возможно, в конце концов, людям удастся договориться", - сказал он.

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При этом Путин сообщил, что РФ выступает за обмен пленных "всех на всех".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

19 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствовавшие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.

Первые договоренности о прекращении огня были достигнуты на заседании контактной группы 5 сентября.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжали обстреливать мирное население и силы АТО.

С 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы нарушали режим прекращения огня, хоть уменьшили интенсивность обстрела.