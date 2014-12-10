Завтра Рада попробует запретить доступ к руководству комитетами депутатам, которые голосовали за «законы 16 января»

Об этом в эфире «5-го канала» заявил заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Виталий Ковальчук, сообщается на сайте партии.

Ковальчук отметил, что 10 декабря проект постановления рассмотрел Регламентный комитет парламента.

«Сейчас зарегистрирован проект постановления о внесении изменений в персональный состав комитетов Верховной Рады. Думаю, что Регламентный комитет очень внимательно рассмотрит это решение, и оно в четверг будет вынесено в сессионный зал и проголосовано», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Верховная Рада приняла постановление об избрании глав, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР восьмого созыва.

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5 декабря народный депутат Сергей Каплин (фракция партии «Блок Петра Порошенко») внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления «О запрете занимать должности председателей, первых заместителей и заместителей председателей комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва народным депутатам, которые голосовали за законы "о диктатуре" 16 января 2014 года».

Каплин отметил, что проектом предлагается «запретить политикам, которые голосовали за «диктаторские» законы 16 января, занимать руководящие должности в парламентских комитетах». «Однако вчера аж 14 парламентариев, которые поддержали диктаторские законы, таки вошли и получили одну из руководящих должностей. Это недопустимо», - подчеркнул Каплин.

9 декабря депутаты от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко заблокировали трибуну парламента с требованием внести изменения в постановления относительно назначения на должности в комитеты депутатов, которые голосовали за диктаторские «законы 16 января».

Позже парламент включил в повестку дня сессии проект постановления “О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины “Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной рады Украины 8-го созыва” (регистрационный №1291), зарегистрированый Ляшко.