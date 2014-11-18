Кремль несет ответственность за гуманитарную катастрофу, которая надвигается на Донбасс - Яценюк

Премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что ответственность за гуманитарную катастрофу, которая угрожает оккупированным боевиками районам Донецкой и Луганской областей, несет Кремль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Норвегия Эрной Солберг сегодня в Киеве.

"Сейчас вопрос поставок туда (на Донбасс) как продуктов питания, так и осуществления социальных выплат, находится исключительно в руках Кремля. Кремль несет ответственность за гуманитарную катастрофу, которая надвигается на территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он.

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По словам Яценюка, украинские власти не могут доставить гуманитарную помощь на подконтрольные боевикам территории. "Как только гуманитарная помощь, сформированная украинским правительством, доезжает до первого блокпоста, который контролируется российскими террористами, ее или не пропускают, или просто грабят", - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что украинское правительство взяло на себя обязательство поставлять на Донбасс электроэнергию и тепло.

"Но это значит, что те суммы средств, накопленные в качестве социальных и других выплат и дотаций, которые должны выплачиваться на территории Донецка и Луганска, будут уменьшены на стоимость электроэнергии и газа, которые туда поставляются", - объяснил Яценюк.

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По его словам, задача правительства - начать восстановление разрушенного Донбасса, но для этого Россия должна выполнить пункты Минского протокола, который она подписала и обязалась выполнить.

"Чем быстрее с территории Донецка и Луганска уберутся прочь российские военные, тем быстрее люди, которые стали там заложниками имперских амбиций, начнут нормально жить" - заявил глава правительства.