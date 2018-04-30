Кандидаты на должности глав объединенных территориальных общин от БПП победили в 26 общинах

БПП также получает большинство в выборах депутатов ОТО.

Кандидаты на должности председателей объединенных территориальных общин (ОТО) от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» победили в 26 общинах на первых выборах в 40 ОТГ, которые состоялись 29 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе «БПП». «По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах из 40. То есть 65% - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Из них - 2 городских ОТО, 8 поселковых и 16 сельских», - сообщили в политсиле.

По данным «БПП», другие политические силы показали значительно меньший результат. В частности, ВО «Батькивщина» - 1 ОТО, «Наш край» -1, Оппозиционный блок - 1, Аграрная партия - 1, Радикальная партия - 1 ОТО. «Наибольшее количество громад кандидаты от «БПП «Солидарность» возглавят в Запорожской области - 4, Кировоградской - 3, Харьковской области - 3. 100-процентный результат партия получила в Тернопольской области - в двух громадах, где состоялись выборы, побеждают кандидаты от «БПП», - говорится в сообщении.

«БПП «Солидарность» также получает большинство по результатам выборов депутатов ОТО. Согласно результатам подсчета 88% бюллетеней не менее 235 депутатских мандатов получают кандидаты от «БПП», ВО «Батькивщина» - 222, Аграрная партия - 97, «Наш край» - 48, Радикальная партия - 34, «УКРОП» - 23, «За жизнь »- 5, Оппозиционный блок - 12, ВО «Свобода» - 5, "Самопомич" - 16 "Гражданская позиция" - 4, "Видродження" - 1, "Народный фронт" - 10, депутаты-самовыдвиженцы - 95.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в 40 объединенных территориальных громадах в 17 областях Украины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Выборы проходили в 4 городских, 14 поселковых и 22 сельских ОТО.