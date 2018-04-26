На Одесщине избирателям предлагали за их голоса по 600 гривень

За голос каждого избирателя предлагали по 600 грн, деньги выдавали по частям - в три этапа.

В районном центре Килия Одесской области правоохранители выявили факты подкупа избирателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В ходе расследования сотрудниками прокуратуры совместно с работниками Управления СБУ в области и Главного управления Национальной полиции в Одесской области 25 апреля обнаружен ряд фактов подкупа избирателей в городе Килия», - отметили в пресс-службе.

По данным следствия, подкуп организован в пользу кандидатов от одной из политических партий в депутаты Килийского городского совета. Схема предусматривала введение в заблуждение избирателей и заключение безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а впоследствии голосование за определенных лиц.

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За голос каждого избирателя предлагали по 600 грн, деньги выдавали частями - в три этапа.

Кроме того, сегодня правоохранители в помещении одного из магазинов в Килие обнаружили более 10 тыс. грн, завернутых в однотипные пакеты с агитационными листовками партии, а также копии договоров, сообщили в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя).

Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к данному преступлению.

Выборы в Килиский горсовет состоятся 29 апреля.