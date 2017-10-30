УКРОП занял четвертое место среди партий на выборах в ОТО и победил на Волыни

УКРОП получил четвертый общепартийный результат на выборах депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов объединенных территориальных общин, которые состоялись 29 октября. Об этом свидетельствуют результаты обработки 92% протоколов.

В частности, по предварительным подсчетам, политическая сила провела 282 депутата в 21 области Украины. Таким образом, уровень поддержки партии и ее представителей составляет 9,5%.

Наибольшую поддержку партия получила на Волыни. Здесь депутатами станут 123 укроповца в 18 общинах – это лучший результат среди всех политсил в регионе. В Днепропетровской области победу одержали 42 представителя политсилы. В то же время в ОТО на Львовщине, по предварительным подсчетам, победили 24 кандидата от УКРОПа, в Полтавской области – 15, в Ивано-Франковской – 15.

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«Наша команда системно работала на эту победу. Несмотря на огромное давление власти, кандидаты от УКРОПа победили в общинах от Луганщины до Закарпатья, заняли первые места по количеству партийных депутатов на Волыни, Днепропетровщине, Львовщине, Полтавщине. УКРОП уверенно идет к победе над существующей Системой, которую, к сожалению, не смог до конца сломать ни один Майдан. Именно эти показатели являются настоящей социологией и свидетельством реальной поддержки украинцев!» – подчеркнул председатель политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

Напомним, во время выборов в ОТО 30 апреля 2017 года УКРОП провел 101 депутата, а уровень поддержки партии и ее представителей достиг 9,13%.