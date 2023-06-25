Путинист, который является однофамильцем лидера ЧВК "Вагнер", отреагировал на огромное количество комментариев в свой адрес.

Российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин впервые отреагировал на ажиотаж вокруг его фамилии, который поднялся после попытки переворота со стороны его однофамильца, лидера группировки "Вагнер" Евгения Пригожина.

Так, многие россияне подумали, что речь идет об Иосифе Пригожине, и обрушились на его страницу с различными комментариями. Многие российские блогеры, паблики и СМИ начали распространять это как шутку, которую поняли не все.

"Ну и день вчера выдался. С меня хватит! Беру фамилию жены", - высказался в своем блоге Иосиф Пригожин 25 июня.

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Что Иосиф Пригожин и Валерия говорят о войне в Украине

Ни Валерия, ни Иосиф Пригожин не выступили против кровожадной кремлевской войны, которая была развязана на территории нашей страны 24 февраля 2022 года. Более того, продюсер часто выступает на государственных мероприятиях и рассказывает, как он любит Россию.

Валерия и Иосиф на какое-то время выезжали в Израиль, но вернулись и убедили поклонников, что покидать РФ не будут.

Также УНИАН писал, что летом 2022 года Пригожин, которого называют "российским Шреком", критиковал артистов, которые осудили войну.

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